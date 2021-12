Plusvalenze Juve | Ronaldo e la “carta segreta” | ecco cosa contiene il documento

(Di sabato 4 dicembre 2021) I Pm sono alla ricerca della “” dellasu Cristianodavvero quelSecondo La Gazzetta dello Sport gli inquirenti sono sempre più determinati a trovare ladi Cristiano. Maqual è il contenuto della? Possibile si tratti di un patto, firmato al momento dell’addio, sul pagamento di mensilità non ancora versate a CR7? Oppure un altro accordo economico relativo al suo stipendio? Di sicuro, Cristiano è stato ceduto allo United per quindici milioni più otto di bonus, cessione che ha permesso allantus di risparmiare le ultime dieci mensilità di un contratto da circa cinquantacinque milioni ...

... "Carta famosa che non deve esistere tecnicamente" Nel mirino operazioni per 282 milioni di euro, che cosa rischia la Juventus, le accuse del pm: "Agnelli consapevole del ...... con un occhio speciale anche all'attualità: nel rispetto delle indagini in corso, il commento alle vicende che hanno portato all'attenzione dei magistrati le ormai fantomatichedi alcuni ...Si torna a parlare di Sampdoria e l'avvocato Romei, ecco il punto: dalla rottura con Ferrero, all'inchiesta 'Prisma' ...La “carta segreta di Ronaldo” secondo la procura esiste, ed è nascosta nei pc o nei telefonini degli indagati della Juve ...