Ora dovete pagare Quaranta grillini morosi sono pronti a tradire Conte per il Colle

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 4 dicembre 2021) Giuseppeha un problema in più in vista deli franchi tirchioni. Cecchini ribelli eche nel segreto dell’urna gli farannoquest’ultimo affronto: la richiesta delle quote non versate al partito con i relativi accantonamenti. Pena la gogna pubblica di chi non è in regola. Nel M5s in tanti non aspettavano altro. Quale miglior scusa per sentirsi liberi? D’altronde almeno i due terzi dei deputati e senatori non sarà eletto al prossimo giro. Sicchéalmenoi parlamentari che promettono l’ammutinamento nel segreto dell’urna.a votare tutti e di tutto, ma non il nome che il leader della principale forza del Parlamento proporrà (al momento l’ex premier brancola nel buio). È il ...