Niente piercing, né unghie lunghe, ritiro cellulari prima delle lezioni. Studenti in piazza: vogliamo una scuola libera (Di sabato 4 dicembre 2021) Niente piercing, né unghie lunghe, né ricreazione, ritiro dei cellulari prima delle lezioni, un solo spostamento per classe verso i distributori di bibite e alimenti, e i 400 Studenti del liceo nuorese, da giorni in protesta contro i divieti imposti dalla scuola, sono scesi in piazza disertando ancora le lezioni.

