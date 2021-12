Messi | “Il gesto di Neymar è stato straordinario | ma la maglia numero 10 è sua”

(Di sabato 4 dicembre 2021) Il fuoriclasse argentino e neo vincitore del Pallone d’Oro, Lionel, ha parlato ai microfoni di France Football della scelta deldia PSG: “La10 è di, io sono venuto al PSG per aiutare la squadra. E’unda parte sua. Me lo aspettavo perché conosco, abbiamo passato del tempo insieme al Barcellona. Ma mi sembrava giusto che la 10 la tenesse lui e io ho preso un altroche mi piace, il 30”. FOTO: Twitter Pallone d’oro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Che guaio per Lionel Messi. Dopo la consegna del settimo Pallone d'Oro arriva una pessima notizia per il fuoriclasse argentino. L'hotel di lusso che il calciatore del ...Leo Messi ringrazia in modo accorato il proprio compagno di squadra Neymar Jr che nelle scorse settimane si era mostrato disponibile a cedergli la propria maglia numero 10. Il campione brasiliano ha p ...