L’assessore di Sala cambia la targa in “assessora”: femministe e Boldrini in brodo di giuggiole (Di sabato 4 dicembre 2021) Per le femministe di sinistra le parole contano, tanto da perdersi in sterili battaglie ideologiche sulle lettere. L’ultima “conquista” letteraria è stata fatta da Gaia Romani, la più giovane della giunta Sala che ha sostituito la targa del suo ufficio: da “assessore” ad “assessora”. Con tanto di foto social in cui fa vedere la sostituzione della targa con il nome al femminile. E scrive: «Ho chiesto di sostituire la targa sulla porta del mio ufficio perché il cambiamento parte dalle piccole azioni. È un messaggio a cui tengo molto e quindi eccoci qui, pezzo per pezzo. La battaglia linguistica non viene mai colta come una priorità. Io invece credo sia il punto di partenza per un reale processo di inclusione». L’assessore della giunta ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 4 dicembre 2021) Per ledi sinistra le parole contano, tanto da perdersi in sterili battaglie ideologiche sulle lettere. L’ultima “conquista” letteraria è stata fatta da Gaia Romani, la più giovane della giuntache ha sostituito ladel suo ufficio: da “assessore” ad “”. Con tanto di foto social in cui fa vedere la sostituzione dellacon il nome al femminile. E scrive: «Ho chiesto di sostituire lasulla porta del mio ufficio perché ilmento parte dalle piccole azioni. È un messaggio a cui tengo molto e quindi eccoci qui, pezzo per pezzo. La battaglia linguistica non viene mai colta come una priorità. Io invece credo sia il punto di partenza per un reale processo di inclusione».della giunta ...

SecolodItalia1 : L’assessore di Sala cambia la targa in “assessora”: femministe e Boldrini in brodo di giuggiole… - PantheonVerona : Miglior attacco, miglior difesa, miglior allenatore educatore sono tra i vari premi consegnati oggi in Sala Arazzi… - gazzettamantova : A Gonzaga Bovimac riparte con il tema-genetica All’inaugurazione anche l’assessore regionale Rolfi. Sala: «Essere q… - ducciosiena : Non poteva che essere della giunta dì quel Pirla dì sinistra dì Sala , questo assessore !!! Studiate l’italiano pri… - ruralbasilicata : ?? INTERVIENE L'ASSESSORE ALLA POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, FRANCESCO FANELLI, ALLA SESTA TAPPA DI SE… -

Ultime Notizie dalla rete : L’assessore Sala Sala Consilina, usi civici: incontro con assessore regionale Nicola Caputo StileTV