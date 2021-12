“Io e Davide, il prossimo anno…”. Ucciso a coltellate, la fidanzata Ana rompe il silenzio: “Era una promessa” (Di sabato 4 dicembre 2021) Morte di Davide Giri, le parole della fidanzata. Sono stati in centinaia a radunarsi nel campus della Colombia University per ricordare il giovane ricercatore italiano massacrato a coltellate proprio nella città in cui pensava di andare incontro alla realizzazione dei suoi sogni, ovvero New York. A raccogliere le parole di dolore della fidanzata Ana, il New York Post. La voce è quella di Ana Gonzales, la compagna del ricercatore che nella notte di giovedì, di rientro verso casa dopo la partita di calcio, quindi intorno alle 23, è stato colpito a morte da diverse coltellate allo stomaco. Nonostante siano stati immediati i soccorsi, il giovane ricercatore è stato dichiarato morto poco dopo. E in ricordo di Davide anche le parole di Mattias Mengoni, un suo amico: “Gli piaceva ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 4 dicembre 2021) Morte diGiri, le parole della. Sono stati in centinaia a radunarsi nel campus della Colombia University per ricordare il giovane ricercatore italiano massacrato aproprio nella città in cui pensava di andare incontro alla realizzazione dei suoi sogni, ovvero New York. A raccogliere le parole di dolore dellaAna, il New York Post. La voce è quella di Ana Gonzales, la compagna del ricercatore che nella notte di giovedì, di rientro verso casa dopo la partita di calcio, quindi intorno alle 23, è stato colpito a morte da diverseallo stomaco. Nonostante siano stati immediati i soccorsi, il giovane ricercatore è stato dichiarato morto poco dopo. E in ricordo dianche le parole di Mattias Mengoni, un suo amico: “Gli piaceva ...

Advertising

s_davide_nal : @setusp4rissi Ho tim visione, dove si può vedere anche la puntata dopo ?? infatti oggi è già uscita la puntata di ve… - Davide_1958 : RT @L3onard___: Il non vaccinato va in farmacia e paga 15€ per dimostrare di essere sano e per salvaguardare la salute altrui. Il vaccinat… - federic37038711 : RT @NelNomedi_Day: ODDIO GLI HAN DATO LE CARTE ????CARTE + BILIARDO +MARIA MONSÉ, RIPETO, CARTE PIÙ BILIARDO PIÙ MARIA MONSÉ!!!???? È FI… - NelNomedi_Day : ODDIO GLI HAN DATO LE CARTE ????CARTE + BILIARDO +MARIA MONSÉ, RIPETO, CARTE PIÙ BILIARDO PIÙ MARIA MONSÉ!!!????… - Dee_egg : @F1Daviderusso Davide che ne pensi del calo McLaren dell'ultimo periodo? Smesso di portare sviluppi, tutto orientat… -