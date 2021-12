Infortunio Fabian Ruiz: allenamento a Castel Volturno e messaggio ai tifosi (Di sabato 4 dicembre 2021) Il Napoli sfiderà l'Atalanta al Maradona senza tanti titolari. Dopo gli infortuni occorsi a Osimhen e Anguissa contro l'Inter, gli azzurri hanno perso anche Insigne, Koulibaly e Fabian Ruiz nel match contro il Sassuolo. Se per Koulibaly ci vorranno diverse settimane per il recupero completo, le condizioni di Insigne e Fabian sono meno preoccupanti in vista degli incontri della prossima settimana. allenamento di oggi finito! Lavoro duro per tornare il più presto possibile ? E questa sera partita importante contro l'Atalanta, alle 20.45 tutti a fare il tifo! #Forzaragazzi #forzanapolisempre? pic.twitter.com/CbQF4q6XVs— Fabián Ruiz (@FabianRP52) December 4, 2021 Fabian: "Lavoro per tornare prima possibile, stasera si fa il tifo" Sui social, ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 4 dicembre 2021) Il Napoli sfiderà l'Atalanta al Maradona senza tanti titolari. Dopo gli infortuni occorsi a Osimhen e Anguissa contro l'Inter, gli azzurri hanno perso anche Insigne, Koulibaly enel match contro il Sassuolo. Se per Koulibaly ci vorranno diverse settimane per il recupero completo, le condizioni di Insigne esono meno preoccupanti in vista degli incontri della prossima settimana.di oggi finito! Lavoro duro per tornare il più presto possibile ? E questa sera partita importante contro l'Atalanta, alle 20.45 tutti a fare il tifo! #Forzaragazzi #forzanapolisempre? pic.twitter.com/CbQF4q6XVs— Fabián(@RP52) December 4, 2021: "Lavoro per tornare prima possibile, stasera si fa il tifo" Sui social, ...

