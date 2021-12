Florenzi, frecciata a Lautaro: 'I giocatori forti non si lamentano' (Di sabato 4 dicembre 2021) MILANO - " Le condizioni del campo? I giocatori forti credo debbano giocare in tutte le superfici e non lamentarsi del campo ". E' questa la frecciatina di Alessandro Florenzi a Lautaro Martinez che ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 4 dicembre 2021) MILANO - " Le condizioni del campo? Icredo debbano giocare in tutte le superfici e non lamentarsi del campo ". E' questa la frecciatina di AlessandroMartinez che ...

Advertising

CorSport : #Florenzi, frecciata a #Lautaro: 'I giocatori forti non si lamentano' ??? - sportli26181512 : Florenzi, frecciata a Lautaro: 'I giocatori forti non si lamentano': Il giocatore del Milan ha risposto all'argenti… - Milannews24_com : Frecciata di #Florenzi a #Lautaro Martinez ??????? - ArmandaGelsomin : RT @fcin1908it: Florenzi, frecciata a Lautaro: “I giocatori forti non dovrebbero lamentarsi del campo” - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Florenzi, frecciata a Lautaro: “I giocatori forti non dovrebbero lamentarsi del campo” -