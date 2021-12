Festival di Sanremo 2022: i Big in gara (Di sabato 4 dicembre 2021) Amadeus Amadeus annuncia i Big in gara al 72° Festival di Sanremo, in programma dal 1° al 5 febbraio 2022. Il conduttore e direttore artistico della kermesse canora è intervenuto durante l’edizione del Tg1 delle 20.00 per svelare la lista dei cantanti che gareggeranno sul palco del Teatro Ariston. Ecco chi sono. Festival di Sanremo 2022: la lista dei 22 Big in gara Achille Lauro Aka7even Ana Mena Dargen D’Amico Ditonellapiaga con Donatella Rettore Elisa Emma Fabrizio Moro Gianni Morandi Giovanni Truppi Giusy Ferreri Highsnob e Hu Irama Iva Zanicchi La Rappresentante di Lista Le Vibrazioni Mahmood e Blanco Massimo Ranieri Michele Bravi Noemi Rkomi Sangiovanni Ai 22 Big scelti si aggiungeranno i 2 vincitori di Sanremo Giovani, che ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 4 dicembre 2021) Amadeus Amadeus annuncia i Big inal 72°di, in programma dal 1° al 5 febbraio. Il conduttore e direttore artistico della kermesse canora è intervenuto durante l’edizione del Tg1 delle 20.00 per svelare la lista dei cantanti che gareggeranno sul palco del Teatro Ariston. Ecco chi sono.di: la lista dei 22 Big inAchille Lauro Aka7even Ana Mena Dargen D’Amico Ditonellapiaga con Donatella Rettore Elisa Emma Fabrizio Moro Gianni Morandi Giovanni Truppi Giusy Ferreri Highsnob e Hu Irama Iva Zanicchi La Rappresentante di Lista Le Vibrazioni Mahmood e Blanco Massimo Ranieri Michele Bravi Noemi Rkomi Sangiovanni Ai 22 Big scelti si aggiungeranno i 2 vincitori diGiovani, che ...

