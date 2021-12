F1, risultati prove libere 3 GP Arabia Saudita 2021: acuto Verstappen, primo davanti ad Hamilton (Di sabato 4 dicembre 2021) I risultati della terza sessione di prove libere valide per il GP di Arabia Saudita 2021, valido per il penultimo round del Mondiale F1. Sul tracciato di Jeddah, Max Verstappen chiude in prima posizione, ribaltando, quindi, l’equilibrio che si era creato nel venerdì, dove Lewis Hamilton sembrava inarrivabile. Il britannico ha chiuso secondo a poco più di due decimi dal tempo di 1:28.100 fatto firmare dal rivale olandese. Terzo l’altro pilota della Red Bull, Sergio Perez, seguito dai due piloti dell’AlphaTauri, Yuki Tsunoda e Pierre Gasly. Valtteri Bottas ha chiuso sesto, davanti alle Ferrari di Charles Leclerc. risultati FP3 (top ten) Max Verstappen Lewis Hamilton Sergio Perez Yuki ... Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) Idella terza sessione divalide per il GP di, valido per il penultimo round del Mondiale F1. Sul tracciato di Jeddah, Maxchiude in prima posizione, ribaltando, quindi, l’equilibrio che si era creato nel venerdì, dove Lewissembrava inarrivabile. Il britannico ha chiuso secondo a poco più di due decimi dal tempo di 1:28.100 fatto firmare dal rivale olandese. Terzo l’altro pilota della Red Bull, Sergio Perez, seguito dai due piloti dell’AlphaTauri, Yuki Tsunoda e Pierre Gasly. Valtteri Bottas ha chiuso sesto,alle Ferrari di Charles Leclerc.FP3 (top ten) MaxLewisSergio Perez Yuki ...

