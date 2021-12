Crema pasticcera alla banana | una delizia davvero top!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 4 dicembre 2021) Laè un’alternativasfiziosaversione tradizionale. Golosissima e avvolgente, vi conquisterà al primo assaggio. Ovviamente l’ingrediente principale è questo frutto esotico, ricco di potassio e magnesio, perfetto per riequilibrare i liquidi corporei, sostenere il sistema muscolo-scheletrico e regolare la pressione. Ve ne serviranno circa 400 grammi, pesati senza la buccia. Tagliateli a rondelle più o meno grandi e frullateli perfettamente. Se utilizzerete lafresca, però, dovete sapere che correte il rischio di vederla scurirsi per ossidazione. Volete scongiurare questa resa non troppo invitante? Ricorrete agli omogenizzati! Avete letto bene: questa preparazione, normalmente commercializzata per l’alimentazione della ...