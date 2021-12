Combinata nordica: Annika Sieff terza dopo il salto a Lillehammer, le norvegesi in fuga (Di sabato 4 dicembre 2021) Ieri ha colto un risultato storico per la Combinata nordica italiana al femminile, oggi ci riproverà, ma l’impresa appare molto più difficile. Annika Sieff è terza al termine della prova di salto in quel di Lillehammer, dove è in corso la seconda gara della Coppa del Mondo. Sull’HS98 l’azzurra ha saltato 86,5 metri, sfruttando però il bonus dato da una stanga minore di partenza. Il punteggio non è impressionante come quello che c’era stato ieri ed il margine di vantaggio sulle inseguitrici in chiave podio è davvero esiguo. Si giocherà le proprie carte nel fondo, ma sarà difficile ripetersi. Davanti, come di consueto, la coppia norvegese formata da Mari Leinan Lund e Gyda Westvold Hansen. Saranno loro due a giocarsi la vittoria, così com’è accaduto ieri: solamente dieci ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) Ieri ha colto un risultato storico per laitaliana al femminile, oggi ci riproverà, ma l’impresa appare molto più difficile.al termine della prova diin quel di, dove è in corso la seconda gara della Coppa del Mondo. Sull’HS98 l’azzurra ha saltato 86,5 metri, sfruttando però il bonus dato da una stanga minore di partenza. Il punteggio non è impressionante come quello che c’era stato ieri ed il margine di vantaggio sulle inseguitrici in chiave podio è davvero esiguo. Si giocherà le proprie carte nel fondo, ma sarà difficile ripetersi. Davanti, come di consueto, la coppia norvegese formata da Mari Leinan Lund e Gyda Westvold Hansen. Saranno loro due a giocarsi la vittoria, così com’è accaduto ieri: solamente dieci ...

