Basket, Ettore Messina: “Fino a metà terzo quarto abbiamo giocato male in attacco e la difesa è stata inefficace” (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo che anche l’Alba Berlino ha piegato l’Olimpia Milano, non c’è certamente una grande felicità dalle parti di Ettore Messina. Il coach dell’Olimpia si è espresso, dopo il confronto di Eurolega, in termini negativi circa delle ben precise situazioni sia offensive che difensive, almeno per quel che s’è visto in larga parte del confronto. Così l’allenatore dell’AX Armani Exchange: “Complimenti all’Alba e a Coach Gonzalez: hanno giocato una buona partita, sono stati quasi sempre avanti, mentre noi per lunghi tratti non l’abbiamo fatto. A rimbalzo siamo stati soverchiati e questo ci è costato la gara“. Più nel dettaglio: “Ancora una volta la nostra difesa non è stata all’altezza della situazione praticamente Fino a metà del terzo ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo che anche l’Alba Berlino ha piegato l’Olimpia Milano, non c’è certamente una grande felicità dalle parti di. Il coach dell’Olimpia si è espresso, dopo il confronto di Eurolega, in termini negativi circa delle ben precise situazioni sia offensive che difensive, almeno per quel che s’è visto in larga parte del confronto. Così l’allenatore dell’AX Armani Exchange: “Complimenti all’Alba e a Coach Gonzalez: hannouna buona partita, sono stati quasi sempre avanti, mentre noi per lunghi tratti non l’fatto. A rimbalzo siamo stati soverchiati e questo ci è costato la gara“. Più nel dettaglio: “Ancora una volta la nostranon èall’altezza della situazione praticamentedel...

