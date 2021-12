Barcellona, paura per Gavi: in ospedale per commozione cerebrale (Di sabato 4 dicembre 2021) Una giornata da dimenticare per il Barcellona, il club blaugrana ha perso davanti al pubblico amico contro il Betis, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-1. Non è un buon momento per i bluagrana, nonostante gli ultimi risultati positivi. L’arrivo in panchina di Xavi non sembra in grado di svoltare la stagione. Nel frattempo paura per Gavi. Durante il match il centrocampista ha riportato una commozione cerebrale dopo una fortissima pallonata. Il calciatore è stato trasportato in ospedale. “Il giocatore Gavi è stato trasportato in un centro ospedaliero dopo la commozione cerebrale riportata nella partita odierna, in conformità al protocollo previsto”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 4 dicembre 2021) Una giornata da dimenticare per il, il club blaugrana ha perso davanti al pubblico amico contro il Betis, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-1. Non è un buon momento per i bluagrana, nonostante gli ultimi risultati positivi. L’arrivo in panchina di Xavi non sembra in grado di svoltare la stagione. Nel frattempoper. Durante il match il centrocampista ha riportato unadopo una fortissima pallonata. Il calciatore è stato trasportato in. “Il giocatoreè stato trasportato in un centro ospedaliero dopo lariportata nella partita odierna, in conformità al protocollo previsto”. L'articolo CalcioWeb.

