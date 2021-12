Atalanta, con il Napoli è una vittoria da record (Di domenica 5 dicembre 2021) Quarta vittoria di fila e quarto posto a soli quattro punti dalla vetta. L’Atalanta coglie al volo l’occasione di giocare in casa di un Napoli più che incerottato, vince 3-2 in rimonta ed è sempre più una concorrente... Leggi su europa.today (Di domenica 5 dicembre 2021) Quartadi fila e quarto posto a soli quattro punti dalla vetta. L’coglie al volo l’occasione di giocare in casa di unpiù che incerottato, vince 3-2 in rimonta ed è sempre più una concorrente...

pisto_gol : Nap-Ata 2:3 Splendida partita, tra due squadre che hanno giocato per vincere sino al 94’.Cade la capolista, ma senz… - annatrieste : Fino a ieri stavamo là a chiederci quanti gol avremmo preso dall'Atalanta con mezza squadra infortunata, senza camb… - annatrieste : A rivedere il replay del gol del l'Atalanta il fallo di mano di Zapata è TRASPARENTE. Quindi al Var che stanno vede… - DreamMarika : RT @MatteoSorren: Se l'Atalanta a pieno regime è da scudetto, pur avendo sofferto con il Napoli di Malcuit, Elmas e Juan Jesus. Allora il… - rxncore : di roma-inter e napoli-atalanta mi è rimasto il fatto che noi siamo indietro anni luce e non solo con i punti in cl… -