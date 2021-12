Alfonso Signorini, occhi lucidi e lacrime al GF Vip 6: troppo “forte” la confessione dalla Casa (Di sabato 4 dicembre 2021) Una puntata movimentata per Alfonso Signorini, la 24esima del GF Vip 6. Venerdì 3 dicembre 2021, in diretta, non sono mancati scontri feroci, in particolare tra le donne della Casa, confessioni e momenti toccanti. Poi la sorpresa con il preferito del televoto, chiuso durante la diretta. A conquistare il primo posto è stato Gianmaria Antinolfi con il 39%. A seguire Lulù Selassié col 27%, la sorella Jessica 27% e Patrizia Pellegrino 7%. In quanto vincitore, l’imprenditore ha dovuto scegliere chi mandare direttamente in sfida tra le sue tre avversarie e ha fatto il nome di Patrizia. Capitolo nomination: rese immuni dalla Casa Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, mentre Sonia Bruganelli e Adriana Volpe hanno rispettivamente scelto Alex Belli e Maria Monsè. Alla fine Alfonso ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 4 dicembre 2021) Una puntata movimentata per, la 24esima del GF Vip 6. Venerdì 3 dicembre 2021, in diretta, non sono mancati scontri feroci, in particolare tra le donne della, confessioni e momenti toccanti. Poi la sorpresa con il preferito del televoto, chiuso durante la diretta. A conquistare il primo posto è stato Gianmaria Antinolfi con il 39%. A seguire Lulù Selassié col 27%, la sorella Jessica 27% e Patrizia Pellegrino 7%. In quanto vincitore, l’imprenditore ha dovuto scegliere chi mandare direttamente in sfida tra le sue tre avversarie e ha fatto il nome di Patrizia. Capitolo nomination: rese immuniKatia Ricciarelli e Manila Nazzaro, mentre Sonia Bruganelli e Adriana Volpe hanno rispettivamente scelto Alex Belli e Maria Monsè. Alla fine...

