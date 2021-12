Alex pensa al post GF Vip con Soleil: lei riceve uno strano aereo che la manda in confusione (Di sabato 4 dicembre 2021) Le vicende sentimentali di Alex Belli e Soleil Sorge continuano ad interessare sempre di più i telespettatori del Grande Fratello Vip, soprattutto dopo quanto emerso nella puntata di ieri del reality. L’attore ha ammesso la possibilità di amare due donne contemporaneamente. Soleil, di contro, è stata messa al corrente di questa situazione ma anche lei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 4 dicembre 2021) Le vicende sentimentali diBelli eSorge continuano ad interessare sempre di più i telespettatori del Grande Fratello Vip, soprattutto dopo quanto emerso nella puntata di ieri del reality. L’attore ha ammesso la possibilità di amare due donne contemporaneamente., di contro, è stata messa al corrente di questa situazione ma anche lei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

