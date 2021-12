#3 mercatini in Alto Adige fuori dalle rotte (Di sabato 4 dicembre 2021) Chi desidera vivere un periodo natalizio all’insegna della magia, tra mille lucine colorate, candele, addobbi e quell’inconfondibile profumo di vin brûlé e di cannella, può iniziare a sognare. Quest’anno, finalmente, tornano i mercatini di Natale: grazie al loro charme così particolare e al loro carico di tradizione, dalla città alla montagna rappresentano i veri protagonisti del periodo dell’Avvento. Tutto merito della loro storia antichissima: pare che la nascita dei mercatini di Natale, uno dei simboli per eccellenza delle festività, risalga addirittura al Medioevo, quando erano l’occasione per fare scorte di viveri per affrontare il lungo inverno. Oggi rappresentano un’opportunità unica di festa e di magia per grandi e piccini: grazie ai mercatini di Natale, infatti, l’atmosfera natalizia contagia inevitabilmente le persone ma ... Leggi su nonewsmagazine (Di sabato 4 dicembre 2021) Chi desidera vivere un periodo natalizio all’insegna della magia, tra mille lucine colorate, candele, addobbi e quell’inconfondibile profumo di vin brûlé e di cannella, può iniziare a sognare. Quest’anno, finalmente, tornano idi Natale: grazie al loro charme così particolare e al loro carico di tradizione, dalla città alla montagna rappresentano i veri protagonisti del periodo dell’Avvento. Tutto merito della loro storia antichissima: pare che la nascita deidi Natale, uno dei simboli per eccellenza delle festività, risalga addirittura al Medioevo, quando erano l’occasione per fare scorte di viveri per affrontare il lungo inverno. Oggi rappresentano un’opportunità unica di festa e di magia per grandi e piccini: grazie aidi Natale, infatti, l’atmosfera natalizia contagia inevitabilmente le persone ma ...

Advertising

corriereveneto : L’ordinanza firmata dal governatore Arno Kompatscher fissa le nuove regole in #AltoAdige: mascherina e cosa si può… - graziamorisi : RT @ALFO100897: Ecco come si presenta, da un paio di giorni, una cittadina dell'Alto Adige in occasione dei 'mercatini di Natale': polizia… - domanidove : Il #Brezel è un tipo di pane molto popolare tra le popolazioni di lingua tedesca, diffuso anche in Alto Adige e Sud… - eLi_and_FaBi : RT @domanidove: Un bel #brezel gigante direttamente dal Trentino Alto Adige.... preso ai mercatini di Natale! ???? Buonissimo!!! ???? #travelfo… - barrymansixty1 : @FrancescoDondi Ora, io faccio un bello sforzo già a capire le mascherine open air nel triangolo della moda o ai me… -