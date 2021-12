Zaia annuncia che in Veneto non si faranno più i tamponi gratis ai No Vax

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Stop aiai No Vax in. Luca, governatore leghista, lo spiega in un’intervista alla Stampa: «Per noi il servizio al cittadino è inviolabile e non ci sono differenze di scelte vaccinali, però il problema è che ci sono le priorità e in questa fase con un’alta circolazione del virus siamo arrivati quasi al collasso deiper uso diagnostico. Noi siamo tra quelli che fanno piùin Italia, sui 140mila al giorno. Però se quando tu hai, come nella giornata di oggi, 3.000 contagiati, si devono fare delle scelte. Per non parlare del fatto che ici servono anche per le scuole: abbiamo quasi 500 contagiati tra gli studenti e dobbiamo monitorarli. Insomma, c’è una scala di priorità che va rispettata». Ilin ...