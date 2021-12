Vestiti stupefacenti | produce un' ecopelle alla canapa ma va sotto processo per spaccio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vestiti stupefacenti

Corriere Adriatico

PESARO - Ecopelle alla canapa . Un prodotto innovativo, tanto da essere brevettato e finire nel mirino di grandi marchi internazionali. Ma finisce a processo per spaccio. Lui è un pesarese di 41 anni ...Nella giornata di ieri, nell'ambito dei servizi di contrasto allo spaccio di sostanzesulla costa teramana, svolti, su impulso del Questore di Teramo, personale della ...tra i...PESARO - Ecopelle alla canapa. Un prodotto innovativo, tanto da essere brevettato e finire nel mirino di grandi marchi internazionali. Ma finisce a processo per spaccio. Lui è un pesarese ...Nel trolley i soldi di una licenza noleggio barche acquistata in nero Basisti, autisti e faccendieri: ecco chi c’era a servizio dei mestrini ...