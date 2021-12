Segni in codice dei ladri sui citofoni, paura a Caronno (Di venerdì 3 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Segni sospetti, simboli e lettere, come la X e la K, sono stati trovati sui citofoni del rione Acquedotto di Caronno Pertusella, nelle vie 25 Aprile, 11 Settembre, New York e Washington, mettendo in allerta i residenti: cosa potrebbero essere? Forse segnali di ladri che si indicano a vicenda i luoghi dove colpire? Questo il tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 3 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorsospetti, simboli e lettere, come la X e la K, sono stati trovati suidel rione Acquedotto diPertusella, nelle vie 25 Aprile, 11 Settembre, New York e Washington, mettendo in allerta i residenti: cosa potrebbero essere? Forse segnali diche si indicano a vicenda i luoghi dove colpire? Questo il tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

ipervranio : @anxiiety_x La ruota dello zodiaco, cioè i segni zodiacali, posso essere nomi in codice per posizioni speciali nel… - chiij0hn : 'okay adesso apri i messaggi, ti segni il codice a sei cifre su un foglio, mi richiami e me lo leggi' dieci minuti fa - MuredduGiovanni : RT @lasconcertata: Gli auguri a mia zia Maria li faccio in codice Morse? Devo imparare la lingua dei segni? Sì accettano suggerimenti. http… - archive_comix : RT @lasconcertata: Gli auguri a mia zia Maria li faccio in codice Morse? Devo imparare la lingua dei segni? Sì accettano suggerimenti. http… - artistep : RT @lasconcertata: Gli auguri a mia zia Maria li faccio in codice Morse? Devo imparare la lingua dei segni? Sì accettano suggerimenti. http… -