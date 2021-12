Scacchi: Carlsen-Nepomniachtchi, le 136 mosse record in un match mondiale! Solo 9 partite oltre le 100 in queste sfide (Di sabato 4 dicembre 2021) La partita che ha dato a Magnus Carlsen la leadership nel match per il Campionato del Mondo 2021 contro Ian Nepomniachtchi (punteggio 3.5-2.5) è, come ormai noto, la più lunga che si sia mai disputata in un confronto valido per la corona iridata. Di sfide oltre le 100 mosse se ne sono viste, ma soltanto nove, con questa, sono state giocate nel più alto contesto degli Scacchi. Al 9° posto di questa particolare classifica c’è la patta in 100 mosse del 2007 tra l’ungherese Peter Leko e l’israeliano Boris Gelfand, che è anche l’unica giocata quando il format è stato quello di un torneo: fu patta. All’8° si trova, invece, un’altra equa divisione del punto, ma di oltre un secolo fa: Emanuel Lasker e David Janowski, tedesco l’uno, polacco ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) La partita che ha dato a Magnusla leadership nelper il Campionato del Mondo 2021 contro Ian(punteggio 3.5-2.5) è, come ormai noto, la più lunga che si sia mai disputata in un confronto valido per la corona iridata. Dile 100se ne sono viste, ma soltanto nove, con questa, sono state giocate nel più alto contesto degli. Al 9° posto di questa particolare classifica c’è la patta in 100del 2007 tra l’ungherese Peter Leko e l’israeliano Boris Gelfand, che è anche l’unica giocata quando il format è stato quello di un torneo: fu patta. All’8° si trova, invece, un’altra equa divisione del punto, ma diun secolo fa: Emanuel Lasker e David Janowski, tedesco l’uno, polacco ...

