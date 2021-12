Roma-Inter | squadra in emergenza | Mourinho deve inventare

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Lasi appresta ad affrontare la gara contro l’in una situazione che dire d’è minimizzare: Pellegrini ed El Shaarawy infortunati, Abraham e Karsdorp squalificati e Villar e Felix ancora positivi al Covid. Stando così le cose non sono da escludere sorprese da parte di: il portoghese potrebbe decidere di confermare il 3-5-2, mettendo Perez esterno a tutta fascia sulla destra e Vina sul lato opposto, mentre se ci fosse invece un ritorno al 4-2-3-1, l’alternativa a Shomurodov prima punta sarebbe rappresentate dall’inserimento di Zalewski o di Mayoral, che farebbe così scalare l’uzbeko a sinistra e Zaniolo a destra. Attenzione però alla possibilità di vedere il numero 22 giocare come esterno sinistro: in questo caso, sarebbe il quarto cambio di ruolo stagionale per Nicolò. Lo ha già fatto in ...

Ad aprire il super sabato della sedicesima giornata sarà Milan - Salernitana, occasione d'oro per i rossoneri che poi guarderanno due partite chiave: Roma-Inter alle 18 e Napoli - Atalanta alle 20. SERIE A - Roma-Inter in diretta tv e Live Streaming: gara valida per la 16esima giornata di Serie A. Si gioca sabato 4 dicembre alle ore 18.00 allo stadio Olimpico.