Positivi al covid alla scuola dell’infanzia | chiuso Istituto a Tocco Caudio | bimbi a casa e in quarantena

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 16.806 i positivi ai test Covid nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 15.085. Sono 72 le vittime in u… - sscnapoli : ??#Spalletti “Siamo sotto tempesta tra infortunati e positivi al Covid-19. Non posso che fare i complimenti ai ragaz… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 15.085 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - DividendProfit : Germania: 74mila nuovi positivi, oltre 1% popolazione ha il Covid - ottopagine : Covid, 50 positivi in 24 ore: 7 contagi a Baiano, 4 ad Avellino #Avellino -

Ultime Notizie dalla rete : Positivi covid

Bolletinodel Lazio di oggi venerdì 3 dicembre 2021: su 17.192 tamponi molecolari e 26.258 tamponi antigenici per un totale di 43.450 tamponi, si registrano 1.493 nuovi casi( - 317), sono 7 i ...Sono 555 i casinotificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 263 i casi ... Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per- 19 è di 202,...I dati dell'Asl Toscana sud est di oggi, hanno evidenziato 25 nuovi casi di positività al coronavirus SARS-CoV-2 in più rispetto a ieri nella provincia di Siena. Sono complessivamente 158 i nuovi casi ...Trecento nuovi contagi (in calo rispetto ai 369 di ieri), nelle ultime 24 ore e nessun deceduto in Calabria. Il tasso di positività dal 5,8% sale lievemente al 5,15%, con 5.823 tamponi. Tre i nuovi in ...