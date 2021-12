«Ora VKontakte è controllata da Gazprom»

(Di venerdì 3 dicembre 2021)punta alle reti sociali. Non soltanto a quelle legate ai gasdotti. Da circa 20 anni, la società energetica ha una holding di proprietà che si occupa di comunicazione. E – nell’ultimo periodo – quest’ultima sembra essere particolarmente attiva nella sperimentazione di nuove formule social. Qualche tempo fa, ad esempio, ha fondato una sorta di versione russa di TikTok – Yappy – che cerca di offrire una risposta alle nuove generazioni sempre più attratte dalla piattaforma di proprietà di ByteDance. Ma sicuramentenon poteva sorvolare sull’altro grande fenomeno delle reti sociali della madrepatria:. LEGGI ANCHE > Meloni e VK, a Piazzapulita Crosetto dice che la leader non sa neanche cosa siapassa di mano, adesso èdaSi tratta ...

...le strutture associate a Gazprom detengono la maggioranza assoluta delle azioni con diritto di voto di VK Group. VK possiede i più grandi social network russie Odnoklassniki, nonché ...Meta, la società di cuifa parte il social network, ha deciso di procedere con questa stretta ... ha molestato in massa le persone su diversi social , tra cui Facebook, YouTube e, ma la ...Il colosso russo del gas Gazprom ha acquisito il controllo di VKontakte, la piattaforma social che conta 100 milioni di utenti nel mondo russofono, dopo una serie di mosse orchestrate per far uscire i ...Secondo alcuni analisti, la monopolizzazione dei social media da parte di Gazprom è legata alle elezioni locali in Russia in agenda nel 2022, e alle presidenziali russe previste nel 2024 ...