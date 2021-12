Mourinho, dall'addio all'Inter la discesa: la carriera dello Special One tra fasti e flop (Di venerdì 3 dicembre 2021) Cyber Week Gazzetta, prezzi mai visti: sconti fino all'80% sull'edizione digitale del giornale e i contenuti esclusivi G+. Attivati ora Leggi su gazzetta (Di venerdì 3 dicembre 2021) Cyber Week Gazzetta, prezzi mai visti: sconti fino all'80% sull'edizione digitale del giornale e i contenuti esclusivi G+. Attivati ora

Advertising

Piergiulio58 : Mourinho, dall'addio all'Inter la discesa: la carriera dello Special One tra fasti e flop. PER COME HAI LASCIATO L… - infoitsport : Mourinho, dall'addio all'Inter la discesa: la carriera dello Special One tra fasti e flop - rosatoeu : La parabola di Mourinho: dall'addio all'#Inter, la discesa. Dopo avere lasciato Milano nel 2010, Josè ha vinto anco… - sportli26181512 : Mourinho, dall'addio all'Inter la discesa: la carriera dello Special One tra fasti e flop: Mourinho, dall'addio all… - Gazzetta_it : Mourinho, dall’addio all’@Inter la discesa: la carriera dello Special One tra fasti e flop -