Mazzata prelievi Bancomat e acquisti | Da Natale non puoi più superare questa cifra | Multe fino a 5 mila euro “E’ un furto”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) A partire dal primo gennaio del 2022 è stato fissato un nuovo limite contanti per facilitare i controlli del Fisco. Precisamente, questo sarà abbassato dalla somma di duea quella di mille. Questo limite non si riferisce esclusivamente agli, ma anche ai passaggi tra due conti di soggetti differenti. Come ad esempio i risarcimenti, le donazioni e i prestiti. Se il limite dovesse essere superato si potrebbe incorrere a dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Di seguito vi elenchiamo le modalità in cui questi controlli possano essere attivati e come comportarsi per evitarli. La persona è comunque libera di prelevare quanto vuole ma deve stare attenta alla dichiarazione che rilascia nel caso in cui ci fosse una richiesta della banca. La banca infatti può chiedere dei chiarimenti al ...

Mazzata prelievi

Resta l'eccezione dei pagamenti (e dei) effettuati attraverso le banche o le Poste, concessione che non sarà comunque esente da un monitoraggio specifico. Ma cosa rischia, in concreto, chi ...in contanti: cosa si rischia con somme elevate Per quanto riguarda i versamenti, in caso di controlli fiscali il contribuente dovrà documentare o che l'importo sarà inserito in dichiarazione ...i controlli del Fisco. Precisamente, questo sarà abbassato dalla somma di duemila euro a quella di mille euro. Questo limite non si riferisce ...Poste Italiane lancia il Black Friday 2021 con anticipo. Regalone da 90 euro per tutti i clienti BancoPosta. Ecco come averlo fino al 30 ...