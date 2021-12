M5S, Pd e Leu pronti alla conta sull’eutanasia. Ma le Destre già fanno muro in Commissione. La legge stabilisce i requisiti necessari per accedere al suicidio assistito e le modalità con cui chiederlo (Di venerdì 3 dicembre 2021) Via libera ai primi articoli della proposta di legge sull’eutanasia, assi portanti dell’intero provvedimento, che richiede i requisiti necessari per poter accedere al suicidio assistito e le modalità con cui chiederlo. Si sblocca dunque, dopo mesi di stallo (leggi l’articolo), l’iter nelle commissioni, che in un’unica giornata si avvicinano al giro di boa: gli articoli sono in tutto otto, ma si riprenderà a votare la prossima settimana, con l’obiettivo di rispettare il timing stabilito, ovvero l’approdo in Aula alla Camera il 13 dicembre. Tuttavia, la mediazione portata avanti dai relatori, Alfredo Bazoli del Pd e Nicola Provenza di M5s, che hanno riformulato alcuni emendamenti (poi approvati) sulla base delle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 3 dicembre 2021) Via libera ai primi articoli della proposta di, assi portanti dell’intero provvedimento, che richiede iper poterale lecon cui. Si sblocca dunque, dopo mesi di stallo (leggi l’articolo), l’iter nelle commissioni, che in un’unica giornata si avvicinano al giro di boa: gli articoli sono in tutto otto, ma si riprenderà a votare la prossima settimana, con l’obiettivo di rispettare il timing stabilito, ovvero l’approdo in AulaCamera il 13 dicembre. Tuttavia, la mediazione portata avanti dai relatori, Alfredo Bazoli del Pd e Nicola Provenza di M5s, che hanno riformulato alcuni emendamenti (poi approvati) sulla base delle ...

