L'auto - ironia di Prodi: 'Io al Quirinale? Sarebbe una sfida alla divina provvidenza' (Di venerdì 3 dicembre 2021) Prodi è rimasto scottanto dai 101 franchi tiratori che lo impallinarono alle elezioni presidenziali del 2013, ed è anche per questo che esclude categoricamente di essere un buon candidato per il ... Leggi su globalist (Di venerdì 3 dicembre 2021)è rimasto scottanto dai 101 franchi tiratori che lo impallinarono alle elezioni presidenziali del 2013, ed è anche per questo che esclude categoricamente di essere un buon candidato per il ...

Tecnofobia: il libro di Salvatore Capolupo edito da El Doctor Sax L'ennesimo commentatore anonimo che provoca, insulta, fa ironia fuori luogo e minaccia, fa paura a ... del resto è l'unico in grado di "bucare" la nostra bolla di auto - referenzialità e narcisismo. ...

L'auto-ironia di Prodi: "Io al Quirinale? Sarebbe una sfida alla divina provvidenza"

"Non credo di essere una persona che sia accettata da entrambi le parti. Non lo sono assolutamente perché ho sempre avuto una mia idea molto precisa di centrosinistra, riformista, e ho combattuto due ...

