La Casa di Carta 5, parla Jaime Lorente: “Il finale non piacerà a nessuno” (Di venerdì 3 dicembre 2021) La Casa di Carta è finalmente giunta al capitolo finale: la quinta stagione è stata appena rilasciata su Netflix per la gioia di fan e appassionati che non vedevano l’ora di scoprire l’ultimo colpo della banda di ladri e del Professore. Su questa ultima e attesissima stagione non poteva che crearsi un’aspettativa incredibile, dati anche i vari contenuti svelati pian piano dalla piattaforma streaming. E adesso è a parlare Jaime Lorente, uno dei protagonisti della serie. La Casa di Carta, le parole di Jaime Lorente La quinta stagione de La Casa di Carta è stata presentata in contemporanea in tutto il mondo, con una conferenza stampa globale con il cast principale al completo. Nessuna ... Leggi su dilei (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ladiè finalmente giunta al capitolo: la quinta stagione è stata appena rilasciata su Netflix per la gioia di fan e appassionati che non vedevano l’ora di scoprire l’ultimo colpo della banda di ladri e del Professore. Su questa ultima e attesissima stagione non poteva che crearsi un’aspettativa incredibile, dati anche i vari contenuti svelati pian piano dalla piattaforma streaming. E adesso è are, uno dei protagonisti della serie. Ladi, le parole diLa quinta stagione de Ladiè stata presentata in contemporanea in tutto il mondo, con una conferenza stampa globale con il cast principale al completo. Nessuna ...

Advertising

NetflixIT : La più grande rapina della storia è finita, ma la Resistencia sarà sempre al nostro fianco. I 5 episodi finali de l… - HDblog : La Casa di Carta 5 Volume 2 è disponibile allo streaming su Netflix - NetflixIT : Pronti a scartare i nostri regali di Natale? ?? A dicembre arrivano l’ultimo capitolo de La Casa di Carta, il nuovo… - dolcebaciarsi : mo se non guardo il seguito della 5 stagione de la casa di carta sicuro tutto il mondo me lo spoilera - mrs_albinati : Non sto piangendo, mi sono solo entrate nell'occhio 5 stagioni de La Casa di carta ????? Come si sopravvive alla pros… -