Kjaer operato dopo infortunio, tempi di recupero: out 6 mesi (Di venerdì 3 dicembre 2021) E’ stimato in ‘6 mesi” il periodo di recupero a cui si dovrà sottoporre il difensore del Milan Simon Kjaer, dopo l’infortunio durante Genoa-Milan. Kjaer nella giornata di oggi è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la reinserzione del legamento collaterale mediale. In una nota il Milan fa sapere che l’intervento, effettuato presso la Clinica La Madonnina, “è perfettamente riuscito” ed è stato eseguito dal dottor Roberto Pozzoni con l’apporto dell’équipe del Centro di Traumatologia dello Sport del Galeazzi alla presenza del responsabile sanitario del club, Stefano Mazzoni. “Kjaer sta bene ed è motivato ad iniziare da subito il percorso riabilitativo. I tempi di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 dicembre 2021) E’ stimato in ‘6” il periodo dia cui si dovrà sottoporre il difensore del Milan Simonl’durante Genoa-Milan.nella giornata di oggi è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la reinserzione del legamento collaterale mediale. In una nota il Milan fa sapere che l’intervento, effettuato presso la Clinica La Madonnina, “è perfettamente riuscito” ed è stato eseguito dal dottor Roberto Pozzoni con l’apporto dell’équipe del Centro di Traumatologia dello Sport del Galeazzi alla presenza del responsabile sanitario del club, Stefano Mazzoni. “sta bene ed è motivato ad iniziare da subito il percorso riabilitativo. Idi ...

Corriere : Kjaer operato domani ai legamenti: per il difensore del Milan stagione finita - FBiasin : “#Milan, brutte notizie per #Kjaer: infortunio ai legamenti del ginocchio sinistro, sarà operato in artroscopia”.… - SkySport : ULTIM'ORA MILAN KJAER OPERATO AL LEGAMENTO CROCIATO E COLLATERALE I tempi di recupero sono stimabili in sei mesi… - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: I dettagli e i tempi di recupero dopo l’intervento odierno a Simon Kjaer - sasastyles_ : RT @SkySport: ULTIM'ORA MILAN KJAER OPERATO AL LEGAMENTO CROCIATO E COLLATERALE I tempi di recupero sono stimabili in sei mesi #SkySport… -