Jona Mullaraj | la leghista no Green pass accusata di traffico di stupefacenti

Jona Mullaraj ha 36 anni ed è di origini albanesi ma vive a Saronno. È una militante della Lega e sul suo profilo Facebook, come racconta chi lo ha visitato prima che sparisse, si notavano tanti cavalli di battaglia del Carroccio. Dagli slogan "prima gli italiani" alle classiche foto con il segretario Matteo Salvini. Ieri è stata arrestata dai carabinieri a Desio, nella provincia Monza-Brianza. Le hanno sequestrato anche 450 chili di hashisc. Perché, secondo l'accusa, la donna, che ufficialmente lavorava nel campo dell'edilizia, era invece a capo di un traffico di stupefacenti. «Militante? No, sostenitrice» La storia comincia in un garage di un condominio a Cesano Maderno. Dove, secondo le intercettazioni, era custodito il famoso carico da 450 chilogrammi. Che viene a quanto pare scassinato per rubare tutto da ...

Open_gol : Ieri è stata arrestata dai carabinieri a Desio. Le hanno sequestrato anche 450 chili di hashisc. - ballabee57 : RT @ANPI_Scuola: «Jona Mullaraj, la militante della #Lega no Vax: chi è la 'regista' del traffico di droga scoperto tra la Brianza e Milano… - ballabee57 : RT @marco_sampietro: Jona Mullaraj, militante della Lega a Saronno e No Vax, é stata arrestata per traffico di droga: le hanno sequestrato… - tranellio : RT @ilruttosovrano: Arrestata per spaccio di droga la militante della Lega Jona Mullaraj, stai a vedere che quando i leghisti dicono di las… - vihysaz2zw : RT @EugenioCardi: Il vaccino no, la droga sì... ?? #Leghisti ?? Arrestata per droga Jona Mullaraj, la pasionaria leghista (no vax) https://… -