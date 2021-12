Gubitosi non intende dimettersi. Consigliere con l'appoggio del mercato (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dopo che Luigi Gubitosi lo scorso venerdì ha rimesso le deleghe (da amministratore delegato e da direttore generale), il pressing (dei francesi di Vivendi e di parte dei consiglieri che avevano firmato la lettera venerdì 19 novembre a Salvarore Rossi sulla governance e sul business) per l’uscita dal consiglio di amministrazione di Tim da parte dell’ex Ceo sta crescendo di ora in ora. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dopo che Luigilo scorso venerdì ha rimesso le deleghe (da amministratore delegato e da direttore generale), il pressing (dei francesi di Vivendi e di parte dei consiglieri che avevano firmato la lettera venerdì 19 novembre a Salvarore Rossi sulla governance e sul business) per l’uscita dal consiglio di amministrazione di Tim da parte dell’ex Ceo sta crescendo di ora in ora. Segui su affaritaliani.it

Advertising

Affaritaliani : RT @andreadeugeni: #Tim, l'ex Ceo Gubitosi non intende dimettersi dal Cda. Il ruolo di consigliere con l'appoggio del mercato - andreadeugeni : #Tim, l'ex Ceo Gubitosi non intende dimettersi dal Cda. Il ruolo di consigliere con l'appoggio del mercato… - amperrino : Tim, l'ex Ceo Gubitosi non intende dimettersi dal CdaIl ruolo di consigliere con l'appoggio del mercato - MassimoAmbroset : @borghi_claudio 'Tim' like Italy .... with some differences ....,I suppose ! [Tr. O la Franza o la (non Spagna)...… - AlatiGiulio : @ugoarrigo @UnitedPlanetFe1 @JorioAntonio @Loops40994697 @GFI65 @Renzo_Pisu @scureggione @thetavegaG… -