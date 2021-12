Grande Fratello Vip: grazie a Linkem, un drone ci ha trasportato nella casa (Di venerdì 3 dicembre 2021) Chi segue la trasmissione avrà sicuramente notato il misterioso drone che, qualche settimana fa, ha portato un messaggio diretto a uno dei concorrenti all’interno della casa. Come abbiamo visto, mercoledì 27 ottobre Linkem ha fatto atterrare nella casa del GF Vip un drone con un messaggio misterioso per uno dei concorrenti, senza però conoscere né il mittente né il destinatario di questo messaggio e lasciando così i concorrenti nella curiosità più totale. Abbiamo scoperto i protagonisti del misterioso messaggio solo durante la live del venerdì successivo in prime time, quando la figlioccia di Jo Squillo, Michelle Masullo, è entrata nella casa a sorpresa regalando forti emozioni al pubblico e alla cantante milanese. Guardate la clip ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) Chi segue la trasmissione avrà sicuramente notato il misteriosoche, qualche settimana fa, ha portato un messaggio diretto a uno dei concorrenti all’interno della. Come abbiamo visto, mercoledì 27 ottobreha fatto atterraredel GF Vip uncon un messaggio misterioso per uno dei concorrenti, senza però conoscere né il mittente né il destinatario di questo messaggio e lasciando così i concorrenticuriosità più totale. Abbiamo scoperto i protagonisti del misterioso messaggio solo durante la live del venerdì successivo in prime time, quando la figlioccia di Jo Squillo, Michelle Masullo, è entrataa sorpresa regalando forti emozioni al pubblico e alla cantante milanese. Guardate la clip ...

Advertising

ladyonorato : Il grande fratello a guida europea affila le armi. Siamo sotto stringente controllo, le nostre opinioni e discussio… - spi1ll1ngthetea : RT @nothingchange__: Non il grande fratello che mette l’esatto opposto di ciò che dice Soleil nella descrizione della conversazione appena… - blujasmine3 : RT @nothingchange__: Non il grande fratello che mette l’esatto opposto di ciò che dice Soleil nella descrizione della conversazione appena… - Elisa60388018 : RT @nothingchange__: Non il grande fratello che mette l’esatto opposto di ciò che dice Soleil nella descrizione della conversazione appena… - Patrizi22162899 : RT @nothingchange__: Non il grande fratello che mette l’esatto opposto di ciò che dice Soleil nella descrizione della conversazione appena… -