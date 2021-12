Eriksen saluta l’Inter | per i medici non potrà più giocare

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Non è ancora ufficiale ma sarà la settimana prossima quando iesporranno il loro parere sull’idoneità didel. Il calciatore danese nonpiù svolgere attività agonistica, almeno in Italia. Secondo il parere dei dottori infatti il talentuoso calciatore che durante l’Europeo è stata protagonista di una spiacevole vicenda che ha preoccupato il mondo intero, nonscendere in campo neanche con l’ICD, il defibrillatore cardiaco. Nelle ultime settimane infattie Christianavevano sperato in questa possibilità di poterproprio grazie a questo macchinario ma per iciò non deve avvenire. Sarebbe infatti altamente pericoloso per il calciatore continuare a solcare il campo verde. Ciò ...