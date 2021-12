Con la tecnologia l' individuo ha un potere mai visto Quattro ore di FinTech Talks

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Non bisogna essere per forza Bill Gates, nel suo garage di Alburquerque, per cambiare la storia dell’innovazione. Oggi, le startup di successo sono una realtà che parla anche italiano. In particolare nel mondo del. La dimostrazione di questo assunto – che forse, qualche anno, fa sarebbe suonato come una provocazione – è arrivata questa mattina dai, l’evento organizzato da Huffington Post. Un evento del genere non poteva che essere ospitato a Piazza Affari, nel cuore della capitale economica d’Italia. “Milano è l’epicentro deldel nostro paese” ha inaugurato così i lavori il sindaco della città, Beppe Sala, in un confronto con il direttore di HuffPost Mattia Feltri. Non è un caso che, come sottolinea un recente report di Banca d’Italia, quasi la metà delle aziende...