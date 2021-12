Caccia al gioco d’azzardo, controlli a tappeto sui videopoker: multe e sanzioni (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ostia. Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, i Carabinieri della Compagnia di Ostia hanno intensificato i controlli all’interno di sala giochi e altri esercizi commerciali ove è possibile l’installazione di videopoker. Il tutto anche al fine di contrastare il grave fenomeno della ludopatia, che può avere negativi riflessi anche per la sicurezza urbana. Ludopatia sfrenata Proprio nella giornata di ieri, gli agenti hanno effettuato dei controlli mirati in alcuni esercizi commerciali di Ponte Galeria, ove erano presenti apparecchi di intrattenimento come le videolottery. L’operazione è avvenuta al fine di verificare il rispetto dell’ordinanza del Sindaco di Roma del 2018, che fissa l’orario di funzionamento degli stessi tra le ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 18.00 alle 23.00, vietandone l’accensione nelle restanti fasce ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ostia. Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, i Carabinieri della Compagnia di Ostia hanno intensificato iall’interno di sala giochi e altri esercizi commerciali ove è possibile l’installazione di. Il tutto anche al fine di contrastare il grave fenomeno della ludopatia, che può avere negativi riflessi anche per la sicurezza urbana. Ludopatia sfrenata Proprio nella giornata di ieri, gli agenti hanno effettuato deimirati in alcuni esercizi commerciali di Ponte Galeria, ove erano presenti apparecchi di intrattenimento come le videolottery. L’operazione è avvenuta al fine di verificare il rispetto dell’ordinanza del Sindaco di Roma del 2018, che fissa l’orario di funzionamento degli stessi tra le ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 18.00 alle 23.00, vietandone l’accensione nelle restanti fasce ...

