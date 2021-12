Avere un fisico come Cristiano Ronaldo | alcuni segreti svelati da CR7

(Di venerdì 3 dicembre 2021)nonostante l’avanzare degli anni mantiene una forma fisica da far invidia ai più giovani. Lui stesso ha rivelatodei suoidi certo non è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Simone Tortoriello su BlogLive.it.

Advertising

CCokina12 : RT @teo_acm: 'Pobega è un ragazzo che continua a crescere ad una velocità spettacolare. E' fisico, è impattante, è dominante, ha questa pro… - Frances13758250 : RT @teo_acm: 'Pobega è un ragazzo che continua a crescere ad una velocità spettacolare. E' fisico, è impattante, è dominante, ha questa pro… - teo_acm : 'Pobega è un ragazzo che continua a crescere ad una velocità spettacolare. E' fisico, è impattante, è dominante, ha… - EmilioPilato : @SciabolataFFP Io ci ho visto sempre un discreto giocatore che ha avuto la fortuna di avere un fisico fenomenale. U… - Dav42156771 : RT @MPSkino: Si specula sulla #violenzasulledonne per amplificare la portata della propria vendetta politica? Dossieraggio avvelenato cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Avere fisico

elle.com

... bisogna per forza far rifiatare i giocatori dal punto di vistae mentale. È difficile ... 'Per Leao è il percorso giusto, ha voglia di fare; deve insistere admaggiore presenza e ...... noi non possiamola libertà di danneggiare la salute degli altri, no? Solo che le cose non ...hanno detto che la gente doveva cambiare alimentazione e curare molto meglio il proprio corpo, ...