Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2021 ore 19:15 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Viabilità DEL 2 DICEMBRE 2021 ORE 19.05 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE ARIANNA CAROCCI ANDIAMO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE: PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE TRA CASILINA E A24 Roma TERAMO. IN INTERNA, PER TRAFFICO, RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E SALARIA. SULLA A24 Roma TERAMO INCIDENTE AL KM 24+000, CODE TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA VERSO TERAMO. RESTANDO SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, CODE PER TRAFFICO TRA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA DA Roma. INCOLONNAMENTI SULLA Roma FIUMICINO TRA VIA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE RACCORDO. SULLA SALARIA SI RALLENTA TRA FONTE DI PAPA E SETTEBAGNI NEI DUE SENSI DI ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 dicembre 2021)DEL 2 DICEMBREORE 19.05 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE ARIANNA CAROCCI ANDIAMO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE: PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE TRA CASILINA E A24TERAMO. IN INTERNA, PER TRAFFICO, RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E SALARIA. SULLA A24TERAMO INCIDENTE AL KM 24+000, CODE TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA VERSO TERAMO. RESTANDO SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, CODE PER TRAFFICO TRA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA DA. INCOLONNAMENTI SULLAFIUMICINO TRA VIA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE RACCORDO. SULLA SALARIA SI RALLENTA TRA FONTE DI PAPA E SETTEBAGNI NEI DUE SENSI DI ...

