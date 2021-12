UFFICIALE – Due giornate di squalifica per Spalletti: salterà l’Atalanta (Di giovedì 2 dicembre 2021) UFFICIALE – Due giornate di squalifica per Luciano Spalletti: salterà Atalanta ed Empoli. Due giornate di squalifica per Luciano Spalletti, che salterà le due prossime … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 2 dicembre 2021)– Duediper LucianoAtalanta ed Empoli. Duediper Luciano, chele due prossime … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

fanpage : Violenza sessuale. La Procura di Firenze ha ufficializzato l'accusa nei confronti dei due tifosi della Fiorentina… - _SiGonfiaLaRete : #Napoli, due turni di stop per #Spalletti ? - 100x100Napoli : Decisione incredibile del Giudice Sportivo su #Spalletti. - maria_ovayolu : RT @AnnaCop08681932: ALLORA ASCOLTATE..CHI È STANCO DI NON VEDERE PIÙ CAROLA E LUIGI,IN DIRECT SU INSTA SCRIVETE ALLA LORO PAGINA UFFICIALE… - NotiziarioC : UFFICIALE: Due nuovi calciatori per rinforzare la Palmese -