Super Green Pass, regole e controlli dal 6 dicembre (Di giovedì 2 dicembre 2021) Super Green Pass, ecco come verranno fatti i controlli dal 6 dicembre con le nuove misure anti-Covid in Italia. Lo spiega la circolare relativa al decreto legge del 26 novembre scorso e a firma del capo di gabinetto del Viminale, Bruno Frattasi, con le nuove misure di contenimento del Covid-19. “I controlli sono decisivi” si legge sul documento, inviato ai prefetti. Saranno potenziati in primo luogo i “controlli nel weekend in zone shopping e movida” e sarà centrale il ruolo delle aziende del trasporto pubblico locale. ”Si ribadisce l’esigenza che la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri indirizzino le rispettive attività, con il necessario ausilio degli operatori di Polizia municipale, prioritariamente nel settore del trasporto pubblico locale, con riguardo sia ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 dicembre 2021), ecco come verranno fatti idal 6con le nuove misure anti-Covid in Italia. Lo spiega la circolare relativa al decreto legge del 26 novembre scorso e a firma del capo di gabinetto del Viminale, Bruno Frattasi, con le nuove misure di contenimento del Covid-19. “Isono decisivi” si legge sul documento, inviato ai prefetti. Saranno potenziati in primo luogo i “nel weekend in zone shopping e movida” e sarà centrale il ruolo delle aziende del trasporto pubblico locale. ”Si ribadisce l’esigenza che la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri indirizzino le rispettive attività, con il necessario ausilio degli operatori di Polizia municipale, prioritariamente nel settore del trasporto pubblico locale, con riguardo sia ...

GuidoDeMartini : ??NO PASS?? ????BELGIO???? Il tribunale di Namur ordina entro 5?? giorni il ritiro del PASS, pena la multa di 5mila € gio… - petergomezblog : Super green pass, tutte le sanzioni previste dal decreto: multe da 400 a 1000 euro per chi non è in regola nei loca… - ilriformista : #Sicilia, #Friuli, provincia di #Bolzano ma anche #Calabria, #Lombardi a ed #EmiliaRomagna Da quando è stato varat… - monetamarilena : RT @GiulioMarini2: .?@GPDP_IT? intervenga parlare di “verifica rafforzata”, mentre per controllare il green pass standard si dovrà optare p… - Danielestark_ : RT @sole24ore: ?? Super green pass e obbligo vaccinale: ecco le novità in 30 domande e risposte: -