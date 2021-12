Soleil Sorge e Alex Belli, due ex vippone di questa edizione li attaccano: “Finto, tutto romanzato” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Soleil Sorge e Alex Belli sono fra i protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip e proprio in queste ore due ex vippone dell’attuale edizione (e che quindi li hanno conosciuti bene da vicino) si sono scagliate contro di loro. La prima è stata Ainett Stephens, la bella Gatta Nera del Mercante in Fiera che – fra le pagine del settimanale Chi – ha definito Soleil Sorge e Alex Belli due attori. “Soleil è un mosto da palcoscenico, una che recita sempre! Anche basta! Anche Alex Belli recita sempre, ma ormai è banale anche parlarne. Se avessi dovuto fare il suo percorso nella casa, avrei preferito rimanere a casa mia. Temo che quando uscirà rischierà che lo insultino o ... Leggi su biccy (Di giovedì 2 dicembre 2021)sono fra i protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip e proprio in queste ore due exdell’attuale(e che quindi li hanno conosciuti bene da vicino) si sono scagliate contro di loro. La prima è stata Ainett Stephens, la bella Gatta Nera del Mercante in Fiera che – fra le pagine del settimanale Chi – ha definitodue attori. “è un mosto da palcoscenico, una che recita sempre! Anche basta! Ancherecita sempre, ma ormai è banale anche parlarne. Se avessi dovuto fare il suo percorso nella casa, avrei preferito rimanere a casa mia. Temo che quando uscirà rischierà che lo insultino o ...

Advertising

StraNotizie : Soleil Sorge e Alex Belli, due ex vippone di questa edizione li attaccano: “Finto, tutto romanzato” - infoitcultura : Alfonso Signorini: “Soleil Sorge? Farà strada” - infoitcultura : Soleil Sorge pronta ad abbandonare il reality. Arriva la proposta di Signorini - BITCHYFit : Soleil Sorge e Alex Belli, due ex vippone: 'Finto, tutto romanzato' #GFVip - instaNewsIT : Cambia tutto tra Soleil e Alex. O forse no #gfivp -