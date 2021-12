Qando un eterosessuale scopre di essere positivo | dice Cristina Mussini Direttrice della Clinica delle Malattie Infettive di Modena | la reazione è ancora «ma io cosa c' entro con l' Aids?»

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Intervistata ieri mattina a propositoGiornata mondiale contro l’alla trasmissione Che giorno è di Rai Radio 1, Barbara Suligoi, direttore coperativodell’Istituto superiore di sanità, ha più volte identificato il periodo di maggior dramma per l’esplosionemalattia con l’espressione «come negli anni ’90». Come cioè quando ogni certificazione di sieropositività era una tragica, inequivocabile, sentenza. Vero, e però gli anni ’80 dove li mettiamo?, veniva da chiederle. Quel decennio tremendo di yuppismo, cancro dei gay, categorie a rischio, Rock Hudson primo morto celebre e il ministroSanità Donat Cattin che invia una lettera a 20 milioni di famiglie per sollecitare «un’esistenza normale nei rapporti affettivi e sessuali»; quel ...

Ultime Notizie dalla rete : Qando eterosessuale

Nostrofiglio.it

Il cantante di Amici 20 si è raccontato a Le Iene, parlando del suo percorso artistico e del modo in cui è cambiata la sua vita in breve tempo ...La storia, le definizioni scientifiche, i falsi miti e i progressi fatti in questi anni per prevenire e combattere il virus Hiv.