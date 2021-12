Per Ecdc rischio Omicron "molto alto", entro 6 mesi causerà metà dei casi Ue (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) rivede al rialzo il rischio della variante Omicron da “alto” a “molto alto” e prevede che peserà per oltre metà delle infezioni attese in Europa nei prossimi mesi. L’Ecdc ferma la situazione momentanea con 352 casi di Omicron accertati in 27 Paesi del mondo, 70 casi in 13 Stati europei. Aggiunge inoltre che c’è “alta probabilità” che Omicron riduca la protezione di guariti e vaccinati. I dati preliminari dal Sudafrica sulla variante Omicron “suggeriscono che potrebbe avere un sostanziale vantaggio di crescita rispetto alla Delta e, in tal caso, i modelli ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il Ceuropeo per la prevenzione e il controllo delle malattie () rivede al rialzo ildella varianteda “” a “” e prevede che peserà per oltredelle infezioni attese in Europa nei prossimi. L’ferma la situazione momentanea con 352diaccertati in 27 Paesi del mondo, 70in 13 Stati europei. Aggiunge inoltre che c’è “alta probabilità” cheriduca la protezione di guariti e vaccinati. I dati preliminari dal Sudafrica sulla variante“suggeriscono che potrebbe avere un sostanziale vantaggio di crescita rispetto alla Delta e, in tal caso, i modelli ...

