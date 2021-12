M5S: Grillo rilancia post Movimento, 'no gelo o lite con Conte' (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic. (Adnkronos) - Beppe Grillo rilancia sui social il post del Movimento 5 Stelle in cui vengono smentiti dissidi o gelo esistente tra lui e i vertici del M5S. La precisazione era arrivata dopo la notizia di un nuovo presunto dissidio tra il garante del Movimento e il leader Giuseppe Conte circa l'uso del blog del comico genovese. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma, 2 dic. (Adnkronos) - Beppesui social ildel5 Stelle in cui vengono smentiti dissidi oesistente tra lui e i vertici del M5S. La precisazione era arrivata dopo la notizia di un nuovo presunto dissidio tra il garante dele il leader Giuseppecirca l'uso del blog del comico genovese.

