Il biologo inesistente Meta svela l’operazione dei bot cinesi

(Di giovedì 2 dicembre 2021), la holding dietro a Facebook, ha annunciato di aver rimosso oltre 500 profili collegati a una vasta rete di disinformazione riconducibile alla Cina. Gli account erano dediti ad amplificare i contenuti di un sedicentesvizzero, tale Wilson Edwards, il quale sosteneva che gli Stati Uniti stessero influenzando la ricerca dell’Organizzazione mondiale della sanità sull’origine del Covid-19. “Edwards” ha creato il proprio profilo e iniziato a pubblicare contenuti il 24 luglio 2021, due giorni dopo che la Cina ha bloccato un piano dell’Oms per approfondire la ricerca. Il 10 agosto l’ambasciata svizzera a Pechino ha segnalato che ilnon esisteva. Intanto le principali testate del Partito comunista cinese (tra cui Global Times e People’s Daily) avevano già diffuso le sue tesi. Anche diversi funzionari del governo cinese ...

Ultime Notizie dalla rete : biologo inesistente

Giornalettismo.com

Si era mossa anche l'ambasciata svizzera a Pechino e dopo due settimane Facebook aveva rimosso quell'account. E da un'indagine interna a Meta è emersa la responsabilità di alcuni dipendenti di uffici ...