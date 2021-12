GF VIP | INFORTUNIO PER FRANCESCA CIPRIANI ECCO COS’E’ ACCADUTO

(Di venerdì 3 dicembre 2021)reduce da unall’interno della casa del Grande Fratello Vip. Dovrà abbandonare momentaneamente il gioco? Attimi di paura pere per i concorrenti di casa GF Vip. Durante il party organizzato dalla produzione e previsto per questo giovedì sera, infatti,rischia di fratturarsi la caviglia impattando con un tavolino posto al centro del salotto. Dopo un primo istante di panico, sia da parte diche da parte dei concorrenti, la gieffina torna a sorridere: “non ho nulla di rotto! – dichiara – fortuna che avevo i tacchi e non ha preso la caviglia sennò si sarebbe fratturata”. Pochi minuti dopo,si scatena sulle note di Britney Spears insieme agli altri ...

Advertising

GiusvaPulejo : Avevo due biglietti di tribuna vip per #RomaInter con hospitality e tutto, ma non posso andare. Maledetto infortunio! -

Ultime Notizie dalla rete : VIP INFORTUNIO

Agenzia ANSA

Perfino l'avversario dell'ultimo mese, quelcanadese di Drake è preoccupatissimo. E poi... dopo l'di Durant, un altro problema fisico no! I medici sono intorno a Klay, le signore hanno ...Successivamente è stato inserito nel cast per partecipare al Grande Fratello6 nel 2021. La ...- Il suo sogno era quello di fare il calciatore ma non si è potuto realizzare a causa di unMara Venier e Francesca Cipriani sono davvero parenti? Il web sembra proprio non avere nessun tipo di dubbio dopo l'ultima puntata del Gf Vip ...Mara Venier torna in onda dopo l'incidente della settimana scorsa a Domenica In. Con l'ironia che la contraddistingue guarda in diretta il filmato che raccoglie i numerosi infortuni ...