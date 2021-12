Fine del far west nel riconoscimento facciale. Esulta Sensi (Pd) (Di giovedì 2 dicembre 2021) La moratoria sulle tecnologie di riconoscimento facciale nei luoghi pubblici è diventata una norma in vigore in Italia, con il via libera definitivo dell’Aula della Camera al decreto legge Capienze (303 voti a favore, 28 contrari – tra cui Fratelli d’Italia – e un astenuto). Festeggia Filippo Sensi, deputato del Partito democratico e primo firmatario della proposta di legge, raggiunto da Formiche.net, pur sottolineando che “il divieto sarebbe stato l’orizzonte di senso di questa proposta”. “In Europa c’è molto dibattito attorno a questo tema ma penso sia la prima volta di una moratoria prevista per legge”, continua Sensi. “È un passo avanti molto importante”. Così il deputato dem spiega il cuore della norma: “Se le forze di sicurezza vogliono attivare questo tipo di tecnologie, che sono vietate fino al 2023, possono ... Leggi su formiche (Di giovedì 2 dicembre 2021) La moratoria sulle tecnologie dinei luoghi pubblici è diventata una norma in vigore in Italia, con il via libera definitivo dell’Aula della Camera al decreto legge Capienze (303 voti a favore, 28 contrari – tra cui Fratelli d’Italia – e un astenuto). Festeggia Filippo, deputato del Partito democratico e primo firmatario della proposta di legge, raggiunto da Formiche.net, pur sottolineando che “il divieto sarebbe stato l’orizzonte di senso di questa proposta”. “In Europa c’è molto dibattito attorno a questo tema ma penso sia la prima volta di una moratoria prevista per legge”, continua. “È un passo avanti molto importante”. Così il deputato dem spiega il cuore della norma: “Se le forze di sicurezza vogliono attivare questo tipo di tecnologie, che sono vietate fino al 2023, possono ...

