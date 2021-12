Consigli a Salvini per fare il king maker del Quirinale e il padre delle riforme (Di giovedì 2 dicembre 2021) Da quando, alle elezioni europee del 2019, Matteo Salvini portò la Lega a uno stratosferico 34 per cento, non si può dire che le abbia azzeccate tutte. Va detto che quando divenne segretario, nel 2013, il partito agonizzava al 4 per cento, fiaccato da scandali e insuccessi di ogni tipo, e sembrava ormai moribondo. Già il 17 per cento raggiunto alle politiche del 2018 poteva essere considerato un miracolo. Sta di fatto che dopo il picco dell’anno successivo, o per essere più precisi dopo la folle estate del Papeete, quando s’illuse di poter ottenere il voto anticipato, andare subito all’incasso e fare cappotto, il leader della Lega non ha perso solo voti. Ha perso la bussola. Si è fatto mettere nel sacco da Giuseppe Conte, che proprio contro di lui ha imbroccato il migliore discorso della sua vita, mettendogli una mano sulla spalla e sbeffeggiandolo ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 2 dicembre 2021) Da quando, alle elezioni europee del 2019, Matteoportò la Lega a uno stratosferico 34 per cento, non si può dire che le abbia azzeccate tutte. Va detto che quando divenne segretario, nel 2013, il partito agonizzava al 4 per cento, fiaccato da scandali e insuccessi di ogni tipo, e sembrava ormai moribondo. Già il 17 per cento raggiunto alle politiche del 2018 poteva essere considerato un miracolo. Sta di fatto che dopo il picco dell’anno successivo, o per essere più precisi dopo la folle estate del Papeete, quando s’illuse di poter ottenere il voto anticipato, andare subito all’incasso ecappotto, il leader della Lega non ha perso solo voti. Ha perso la bussola. Si è fatto mettere nel sacco da Giuseppe Conte, che proprio contro di lui ha imbroccato il migliore discorso della sua vita, mettendogli una mano sulla spalla e sbeffeggiandolo ...

