Clarissa Selassiè, fuori dal GF si lascia andare a un gesto inequivocabile: “Sconvolta” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Clarissa Selassiè è l’ultima eliminata di questa edizione del GF VIP. Una volta uscita si lascia andare e parla senza filtri Clarissa Selassiè: parole forti (Youtube)L’ultima eliminata dalla casa più spiata d’Italia è Clarissa Selassiè, la principessa che ha condiviso l’esperienza con le due sorelle. Forte dell’esperienza sicuramente d’impatto, seppur non facile, la bella Selassiè una volta uscita ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe, lasciandosi andare a gesti e parole inequivocabili, che non lasciano dubbi sulle sue reali intenzioni. Leggi anche >>> “Edizione pilotata”: scandalo su Signorini, le prove sono schiaccianti Clarissa ... Leggi su specialmag (Di giovedì 2 dicembre 2021)è l’ultima eliminata di questa edizione del GF VIP. Una volta uscita sie parla senza filtri: parole forti (Youtube)L’ultima eliminata dalla casa più spiata d’Italia è, la principessa che ha condiviso l’esperienza con le due sorelle. Forte dell’esperienza sicuramente d’impatto, seppur non facile, la bellauna volta uscita ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe,ndosia gesti e parole inequivocabili, che nonno dubbi sulle sue reali intenzioni. Leggi anche >>> “Edizione pilotata”: scandalo su Signorini, le prove sono schiaccianti...

Advertising

CronacaSocial : GF Vip: Clarissa Selassié torna sui social dopo l'eliminazione. Le sue prime parole ???? - AdultaVaccinata : @pa_sjj Io non l'ho trovata. C'è un profilo con le 3 Selassie ma non è particolarmente attivo. #Clarissa #Selassie #Princesse - AdultaVaccinata : RT @pa_sjj: Raga ma Clarissa Selassiè princess c’è su Twitter? #gfvip - pa_sjj : Raga ma Clarissa Selassiè princess c’è su Twitter? #gfvip - PasqualeMarro : #ClarissaSelassiè notizia shock, rientra in gioco… -

Ultime Notizie dalla rete : Clarissa Selassiè Clarissa Selassié rompe il silenzio dopo l'eliminazione al GF Vip: 'Sono sconvolta' Clarissa Selassié dopo l'addio al GF Vip Clarissa Hailé Selassié ha lasciato il Grande Fratello Vip e una volta tornata a casa si è sfogata contro alcuni dei suoi ex compagni d i avventura , a ...

Clarissa Selassiè delusa da Giucas Casella: "Sono sconvolta, mi ha tradita" Giucas Casella attaccato duramente da Clarissa Selassiè dopo il GF Vip: 'Sono sconvolta, mi ha tradita" Clarissa Selassiè è stata l'ultima concorrente eliminata dal Grande Fratello Vip . E in questi giorni ha avuto modo di vedere diversi ...

Clarissa e Jessica Selassi in lacrime Abbiamo visto nostro padre in carcere Gossip News Selassié dopo l'addio al GF VipHailé Selassié ha lasciato il Grande Fratello Vip e una volta tornata a casa si è sfogata contro alcuni dei suoi ex compagni d i avventura , a ...Giucas Casella attaccato duramente dadopo il GF Vip: 'Sono sconvolta, mi ha tradita"è stata l'ultima concorrente eliminata dal Grande Fratello Vip . E in questi giorni ha avuto modo di vedere diversi ...